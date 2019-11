Il Gat svela i segreti della ricerca di vita extraterrestre

Grande attesa a Tradate per la serata di lunedì 11 novembre, quando al Cinema Grassi, alle 21, sarà ospite del Gat-Gruppo Astronomico Tradatese, il dottor Claudio Maccone, scienziato di fama internazionale e uno dei massimi sostenitori del Seti (Search for ExtraTerrestrial Intelligence), ossia di tutte le ricerche intese a scoprire e contattare altri esseri intelligenti nella Via Lattea, la nostra Galassia.

Su questo tema Maccone ha pubblicato molti libri e più di 100 articoli su riviste scientifiche, e dal 15 al 16 luglio ha organizzato a Milano il grande congresso internazionale “Life in the Universe“, a cui hanno partecipato scienziati da tutto il mondo. Maccone, formidabile conferenziere, parlerà sul tema “La ricerca di civiltà extraterrestri tra timore e realtà”.

«Il numero di pianeti extrasolari scoperti dagli astronomi è in continuo aumento – spiega il presidente del Gat Cesare Guaita – A fine ottobre sono stati confermati 4.118 pianeti attorno a 3.063 stelle (quindi, spesso, più di un pianeta per stella). Tra quelli solidi, molto numerosi e spesso con massa non molto differente da quella della Terra, i più interessanti sono quelli situati nella fascia di abitabilità, ossia ad una distanza dalla loro stella dove la temperatura permette l’acqua liquida. La stima appena riportata si riferisce a meno di mezzo milione di stelle nel raggio di circa 3.000 anni luce. Ma siccome la Via Lattea ha un diametro di 100mila anni luce ed una popolazione di almeno 400 miliardi di stelle, si stima che ci siano almeno 40 miliardi di pianeti solo nella galassia in cui noi abitiamo, la Via Lattea. Questa è la ragione per cui gli astronomi del Seti stanno intensificando sempre di più i loro sforzi. Lo scopo è quello di cercare indizi scientifici dell’esistenza di altre civiltà come la nostra, o anche più avanzate».

Maccone spiegherà che queste ricerche Seti, iniziate nel 1960, hanno portato una enorme quantità di osservazioni (1 Tera Byte di dati, cioè mille miliardi di dati, tutti a disposizione del pubblico su internet). Ma la cosa strana (o logica?) è che finora non sia stata trovata nessuna traccia di civiltà extraterrestri. Il perché di questa situazione è fonte di grande dibattito tra gli scienziati che lavorano con Maccone e le risposte sono spesso completamente antitetiche: siamo soli? Siamo talmente distanti da essere irragiungibili? Siamo così poco evoluti da non esserci accorti di eventuali segnali alieni? Tutti però concordano nel pensare che, se effettivamente esistessero altre civiltà galattiche, sarebbe proprio questa l’epoca storica adatta per un contatto diretto. E’ necessario quindi, secondo Maccone, prepararci per tempo a questa shoccante eventualità, per sapere come comportarci e come gestire quello che potrebbe essere uno degli eventi più sconvolgenti di tutta la storia umana.

L’ingresso alla serata è libero e gratuito