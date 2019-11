Christian De Sica torna a teatro con il suo nuovo spettacolo “Christian racconta Christian De Sica”. Il grande attore rivivrà gli incontri della sua vita e gli aneddoti della sua grande carriera. Lo spettacolo mostra un De Sica allo specchio, uomo e interprete, che si mostrerà al pubblico nei suoi ruoli più autentici: prima quello di figlio, poi padre, marito e artista ecclettico. “Christian racconta Christian De Sica” contiene monologhi irresistibili e storie commoventi che riguardano il grande papà Vittorio, l’infanzia e il cinema di Natale che ha accompagnato la storia italiana negli ultimi 30 anni.

Christian De Sica, grazie al suo talento raro, passa dall’incontro con un’attempata e fantasiosa Wanda Osiris al ricordo del liceo con Carlo Verdone, dai pezzi swing italiani e stranieri, magistralmente interpretati, alle intramontabili note di Sinatra. Insieme al pianoforte del Maestro Biseo, Christian racconta De Sica emozionando, cantando, divertendo ed entusiasmando.

Figlio d’arte, Christian De Sica è nato a Roma il 5 gennaio 1951. Inizialmente attratto dalla musica, nel 1973 partecipa al Festival di Sanremo cantando “Mondo mio”, ma i risultati non proprio soddisfacenti lo convincono a seguire le orme paterne e a dedicarsi al cinema, anche se i primi successi di pubblico li otterrà come comico e intrattenitore televisivo in alcuni varietà della Rai di fine anni settanta, tra cui “Bambole, non c’è una lira” (1978). Diventa protagonista per la prima volta in “Sapore di mare”. La consacrazione nel 1983 quando De Sica riceve il ruolo di primo attore in “Vacanze di Natale”, primo cinepanettone da lui interpretato. Da allora Christian De Sica è stato sempre chiamato per interpretare il protagonista di cinepanettoni. Storica, in questo senso, la collaborazione con Massimo Boldi. Sul palco con lui ci saranno Pio Strabioli e il maestro Riccardo Biseo al pianoforte.

Lo spettacolo, in programma sabato 23 novembre, avranno inizio alle 21. I biglietti sono in vendita a partire da 34,50 euro. È possibile acquistarli al Disco Store di piazza San Magno, oppure sul circuito Ticket One.