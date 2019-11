Il Città di Varese fa poker e vola

Sono due le squadre che continuano a dominare i due gironi di Terza Categoria. Nel Girone A il Marnate Nizzolina è ancora a punteggio pieno dopo 7 gare, il Città di Varese nel Girone B sale invece a 19 punti in sette giornate.

GIRONE A

Grazie al successo 2-1 sulla Jeraghese, il Marnate Nizzolina fa sette su sette e vola ancora a punteggio pieno. Il Torino Club si prende il secondo posto con la vittoria 3-2 sullo Sparta Castronno, L’Ardor è terzo dopo la vittoria sul 3-0 dell’Union Castellanza. Vince ancora l’Orasport, 4-0 sulla Cedratese, pareggiano 1-1 il Sumirago a Varano Borghi e l’Angerese a Verghera. Turno di riposo per l’Oratorio San Filippo.

CLASSIFICA: Marnate Nizzolina 21; Torino Club 14; Ardor 13; Jeraghese 12; Orasport 11; Oratorio San Filippo 10; Sumirago 9; Varano Borghi 8; Union Castellanza 7; Cedratese, Angerese 6; Vergherese 1; Sparta Castronno 0.

GIRONE B

Ancora senza sconfitte il Città di Varese, che batte 4-0 il Rancio alle Bustecche e sale a quota 19 punti. Seguono a quota 15 la Valcuviana, vittoriosa 3-0 sul Brebbia, e la France Sport, corsara 4-0 a Travedona Monate. Il Biandronno rimane in alto grazie al successo 2-1 in casa dell’Olona, stesso risultato per il Casbeno sul campo della Casport, bel 5-1 del Ponte Tresa sulla Virtus Bisuschio. Pioggia di gol a Bodio Lomnago dove il Don Bosco batte 4-3 la Pro Cittiglio.