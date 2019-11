Città di Varese, vittoria all’ultimo respiro

Continuano a dominare i rispettivi gironi: il Marnate Nizzolina e il Città di Varese vincono ancora e proseguono la corsa in testa ai rispettivi gironi di Terza Categoria.

GIRONE A

Otto su otto per il Marnate Nizzolina che passa 6-3 sul campo della Cedratese e rimane a punteggio pieno. Al secondo posto la Jereghese che batte 2-0 il Torino Club, mentre termina 1-1 tra Ardor e Orasport. L’Oratorio San Filippo impatta 2-2 a Sumirago, larghe vittorie per l’Angerese, 5-1 contro il Varano Borghi, e per la Vergherese, 6-2 contro lo Sparta Castronno. Turno di riposo per l’Union Castellanza.

CLASSIFICA: Marnate Nizzolina 24; Jeraghese 15; Ardor, Torino Club 14; Orasport 12; Oratorio San Filippo 11; Sumirago 10; Angerese 9; Varano Borghi 8; Union Castellanza 7; Cedratese 6; Vergherese 4; Sparta Castronno 0.

GIRONE B

Vince nel recupero il Città di Varese, 3-2 in casa della Virtus Bisuschio. Al secondo posto la Valcuviana che vince il derby 5-4 contro il Rancio, rimane in scia il Biandronno con il successo 3-1 sul Don Bosco. Senza reti Brebbia – Fulcro Travedona e Casbeno – Ponte Tresa, l’Olona espugna 3-2 il campo della France Sport.