I comitati chiamano a raccolta i pendolari: “Trenord, adesso basta”

L’hashtag è #adessobasta!

È la nuova protesta convocata dai Comitati pendolari e dai Rappresentanti viaggiori di Lombardia.

«Troviamoci il 26 novembre alle 18:00 presso la stazione di Milano Cadorna per esprimere la nostra delusione per le condizioni indegne del servizio di trasporto ferroviario della Lombardia. I viaggiatori, i comitati e i Rappresentanti dei Viaggiatori in Regione vi invitano a partecipare alla nostra protesta».

Non è la prima volta che viene convocata una manifestazione di questo tipo: se l’anno scorso si era svolta a Porta Garibaldi, questa volta viene scelta Cadorna come sede di Trenord, la società che gestisce il servizio in Lombardia.