Discarica, giovedì chiusa per lavori

Il centro di raccolta di Luino sito in via Gorizia verrà chiuso al pubblico per l’intera giornata di giovedì 7 novembre, come comunicato da Econord. «La chiusura serve a garantire l’esecuzione di alcuni interventi di ripristino della pavimentazione e di sistemazione della tettoia di copertura del container della carta. Tale intervento è comunque propedeutico al rifacimento completo del centro medesimo che verrà eseguito nei prossimi mesi di cui daremo debita segnalazione», spiega Dario Sgarbi, assessore del Comune di Luino.

(Foto di repertorio)