Dote Comune, un bando per 164 tirocini

Si è aperto pochi giorni fa il bando per i tirocini “DoteComune” di Regione Lombardia, che prevedono l’inserimento in Comuni ed enti di tutta la Regione. I tirocini saranno attivati dal 28 novembre 2019.

Non pochi sono i tirocini proposti nelle diverse località della provincia di Varese.

Comune di Besozzo: un posto, per dodici mesi; in area lavori pubblici

Comune di Busto Arsizio: cinque posti, per sei mesi; contabilità/segreteria generale

Comune di Cardano al Campo: un posto, per dodici mesi; area lavori pubblici

Comune di Gorla Maggiore: un posto, per dodici mesi; area socio-culturale

Comune di Solbiate Olona: un posto, per dodici mesi; area uffici

Comunità Valli del Verbano: un posto, per dodici mesi; area uffici/informatica_

Sistema Bibliotecario Panizzi, Gallarate: un posto, per dodici mesi; biblioteche

Appena fuori provincia:

Comune di Arconate: un posto, per dodici mesi, area amministrativa/servizi alla persona

Comune di Bollate: cinque posti, per dodici mesi, area amministrativa/biblioteca

Comune di Cuggiono: un posto, per dodici mesi; tre posti per sei mesi

Comune di Parabiago: un posto, per dodici mesi; area uffici

Comune di Rovello Porro: un posto, dodici mesi; area ambiente/tecnico

Comune di San Giorgio su Legnano: due posti, per dodici mesi; uffici/servizi al cittadino/servizi sociali

Parco del Lura: un posto, per dodici mesi; area amministrativa

Qui potete scaricare informazioni per la domanda e modulo (qui sul sito della Regione)