Educare alla non violenza alle donne: incontro all’Insubria

Lunedì 25 novembre dalle ore 17 presso l’Aula Magna del Collegio Carlo Cattaneo dell’Università degli Studi dell’Insubria in via Dunant 7 a Varese si celebra la Giornata internazionale per la difesa delle donne dalle violenze.

Sarà un momento di riflessione e di confronto tra Valentina Grassi, la fondatrice del Libero Movimento Artistico Culturale “Seguendo il Filo di Arianna”, e Ilaria Sottotetti, patrocinante in Cassazione, con la partecipazione di Asia Jane Leight e Andrea Simioni di Amnesty International.

L’obiettivo consiste nell’educare alla non violenza sulle donne attraverso il linguaggio artistico, che consente l’interazione e il recupero emotivo e sociale sia per la donna sia per chi ne ha abusato, privandola della vita o dell’identità.