Escursione al monte Mondini

Domenica 1 dicembre l CAI Luino propone una semplice escursione sull’uscio di casa con meta il Sasso della Croce e il monte Mondini.

In questo periodo dell’anno quando le giornate sono corte, non sempre soleggiate e le temperature basse si cercano mete inusuali poco distanti da casa ma interessanti da conoscere e apprezzare: il monte Mondini è una di queste.

L’itinerario inizia dal posteggio di Ponte Tresa italiana per poi entrare dal valico in Svizzera. Si risale l’ampio panettone che porta prima monte Pian Laveggio 619m, poi si continua fino alla Croce del Sasso 776m e in breve alla vetta del monte Mondini 814m da dove la vista spazia sull’ampio specchio del Lago di Lugano e le vette che lo circondano in un splendido colpo d’occhio.

Tempo totale escursione h 4,30 – dislivello salita 539m – Difficoltà E

Iscrizioni entro giovedì sera – Accompagnatori Enrico – Gianni 3387768131

Programma

Ore 8.50 appuntamento presso il posteggio ingresso piscine comunale in via Lugano

Ore 9,00 partenza con mezzi propri per Ponte Tresa

Abbigliamento e calzature adeguate

Documento valido per l’espatrio

Pranzo al sacco

Escursione gratuita con condivisione spese auto

Adesioni e assicurazione: la partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino è consentita solo

agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici stranieri di cui esiste una

reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo di iscriversi

il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della polizza assicurativa

prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni senza la quale non sarà possibile

partecipare – Informazioni – CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail

escursioni@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it