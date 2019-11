Fame di vita, poesia e bellezza: nasce “Cuori inVersi”

Si è svolta questa mattina presso il locale “Il Salotto” a Varese la presentazione dell’associazione “Cuori inVersi – Circolo Arco”.

A presentare l’associazione la presidente Zen Bertagna e il vice Vito Lionetti. Cosa spinge i fondatori ad aver costituito tale associazione? La fame di vita, di poesia e di bellezza. Un anno e mezzo fa, esattamente il 22 aprile, nasceva ufficialmente Cuori InVersi su iniziativa di un gruppo di amici e attivisti provenienti da diverse esperienze ma uniti nel campo delle battaglie a favore dei diritti civili e della persona.

Fa parte di ARCO che è un’associazione che nasce nel 2018 su iniziativa della storica rete di circoli e club dedicati a gay, lesbiche, bisessuali, transgender, intersessuali e queer che hanno trovato e trovano grazie a questa rete luoghi sicuri e accoglienti dove poter vivere ed esprimere liberamente se stessi. Il direttivo dell’associazione di Varese oltre a Bertagna e Lionetti vede come consiglieri Sara Campiglio, Cristina Sereno, Roberto Cappellaro.

Segretario e tesoriere Valeria Brugnoni. Presidente Onorario Stefano Spadafora. Cuori InVersi ha già in programma diverse iniziative tra cui una tavola rotonda con altre realtà gay friendly.

Sede dell’Associazione lo storico locale “Il Salotto” da anni culla della movida varesina.

Insomma che dire diamo il benvenuto a questa nuova realtà che ci avvicina a un mondo in cui finalmente nessuno sia più giudicato per i propri gusti e orientamenti sessuali e non.