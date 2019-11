Festa a sorpresa per l’alpino “Gin”, decano delle penne nere della valle

Quando il Gin Bardell, all’anagrafe Luigi Maggi da Cuvio, classe 1929, si è recato questa mattina, 17 novembre all’appuntamento con gli altri Alpini senz’altro non si immaginava quello che gli sarebbe successo.

Il raduno era stato fissato, alla baita del Campaccio verso le 11, per festeggiare con un aperitivo, in compagnia della solita trentina di amici “penne nere”, quelli che il mercoledì sera animano la sede di Cuvio, i suoi 90 anni compiuti il venerdì precedente.

Ma come tante altre favole, anche quelle per i “bambini” di novant’anni, sono imprevedibili e ricche di sorprese e così, al ritrovo le persone erano molte di più della solita trentina e non solo Alpini. C’erano anche numerosi volontari della Pro loco, la Filarmonica Cuviese con il basso in fa, suonato per oltre cinquant’anni dal Gin, strumento di interminabili e innumerevoli battaglie musicali.

Potevano mancare i canti? C’erano pure quelli grazie alla partecipazione del coro Arnica di Laveno Mombello ma sopratutto era presente il vicepresidente nazionale dell’ANA Lorenzo Cordiglia, arrivato a Cuvio appositamente per portare gli auguri, all’alpino che per i cuviesi è l’alpino per antonomasia.

Terminato il rinfresco ognuno a casa sua per il pranzo? No. Le sorprese di questa festa continuano e con la banda in testa, tutti fino al rione Corte dove nel gran salone delle feste del “Barisun” è allestito il pranzo organizzato in onore del Gin e della sua montagna.

Si, la montagna, leit-motiv di questi primi 33000 giorni dell’alpino Maggi: montagna come passione con gli Alpini e con escursioni anche ad alta quota. Ma anche come professione: per oltre sessant’anni impegnato boscaiolo tra i boschi e le selve dei monti della Valcuvia. Un ‘altra selva, questa volta di “lunghe penne nere” lo avvolgeva durante il brindisi finale, come lo sanno fare gli Alpini, ed al levare dei calici o del bicchiere di vin ecco che a Cuvio “tutto il mondo fa cin-cin e gli auguri al mitico Gin”.

BUON COMPLEANNO LUIGI MAGGI detto GIN BARDELL!!!