Il gospel natalizio che fa bene al cuore

Concerto benefico, domenica, al Teatro del Popolo di Gallarate.

L’evento, in programma domenica 1 dicembre alle 21, propone il “White Christmas Tour” del Greensleeves Gospel Choir, a favore dell’associazione Ama il tuo Cuore.

«Ama il tuo Cuore dal 1991 è impegnata sul fronte della Prevenzione delle malattie Cardiovascolari e da una ventina di anni nell’ambito della diffusione della cultura dell’assistenza all’arresto cardiaco e alla diffusione sul territorio dei defibrillatori» spiega il cardiologo Roberto Canziani. «Con questo evento intendiamo ribadire il nostro impegno nei programmi di prevenzione e di insegnamento delle manovre di rianimazione cardiopolmonare nelle scuole di Gallarate anche in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. È infine l’occasione per un ringraziamento e per un Augurio di Buon Natale ai nostri Soci è Sostenitori».