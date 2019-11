Inaugurato il nuovo organo al Santuario di Saronno

È stato inaugurato nella serata di venerdì 22 novembre, davanti a centinaia di persone, il nuovo organo del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno. A presiedere la cerimonia don Armando Cattaneo con interventi di Carlo Capponi dell’Arcidiocesi di Milano, Luca Rinaldi della Soprintendenza ad Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Carlo Mariani direttore dei lavori di restauro.



Il nuovo organo è stato realizzato dalla Bottega Organara Dell’Orto & Lanzini e ricalca dal punto di vista dell’impianto l’antico e primo organo della chiesa risalente al ‘500. Lo strumento, donato da un cittadino che vuole rimanere anonimo, è stato questa sera inaugurato dal musicista Giulio Mercati.

L’opera restaurata mira a valorizzare la cella organaria e la posizione tradizionale in cui sono messi i corpi d’organo. Il primo organo del Santuario fu costruito negli Anni ‘80 del 1500. Lo strumento e la cassa dell’originario organo durarono fino agli Anni ‘50, quando vennero poi definitivamente smantellati.

Negli Anni ‘60 venne impiantato un nuovo organo della Balbiani di Milano; il luogo in cui venne posizionato l’organo ne impedì una corretta manutenzione dello strumento. Per via dell’impossibilità di manutenere lo strumento e per via della sua eccessiva grandezza rispetto allo spazio in cui era inserito, è stato quindi deciso di sostituire l’organo. Il vecchio strumento è stato quindi donato alla parrocchia di San Giovanni Battista di Saronno.

L’operazione di sostituzione del vecchio organo con quello nuovo è durata diversi anni: il vecchio strumento è stato restaurato e rimontato nella nuova sede, mentre il vano vuoto è stato completamente restaurato nelle murature interne e negli affreschi.