Nel parco comunale gnomi, elfi e Babbo Natale

A Caronno Varesino torna il 1° dicembre “Fantasie di Natale”, l’evento organizzato dall’amministrazione comunale per festeggiare tutti insieme, adulti e bambini, l’arrivo delle festività natalizie.

Quest’anno “Fantasie di Natale” si terrà in Piazza Mazzini e nella cornice del rinnovato Parco comunale dell’”ex Villa Menni”, inaugurato qualche mese fa.

Durante tutto il giorno, dalle ore 10.30 alle 18.00, i bambini, accompagnati dagli elfi e dagli gnomi, potranno visitare la casa di Babbo Natale con tante altre meraviglie e spedire la letterina per chiedere i regali più desiderati.

Insieme agli gnomi e agli elfi ci saranno il pinguino, l’immancabile pupazzo di neve, l’igloo, le renne, la palla gigante con la bufera di neve.

Sarà allestito anche il tradizionale mercatino natalizio con la possibilità di acquistare tante idee regalo grazie agli artigiani e alle associazioni del territorio.

Non mancheranno punti ristoro ove assaporare leccornie dolci e salate nonché bevande calde.

Alle ore 17.00 ci si troverà nel parco per l’accensione ufficiale dell’albero di Natale.

Ma i festeggiamenti non finiscono qui:

– il 21 dicembre alle ore 21.00 è previsto un concerto nella Chiesa San Cristoforo di Travaino durante il quale si esibiranno gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado Carlo Macchi di Caronno Varesino, diretti dalla professoressa Bardelli;

– il 23 dicembre alle ore 21.00 presso la Chiesa San Vincenzo Martire di Caronno Varesino si terrà il concerto dei Greensleeves Gospel Choir del maestro Fausto Caravati con due cori: il coro Greensleeves composto da 23 elementi accompagnato da pianoforte e il coro Pop-Up composto da dodici elementi a cappella.

In tutte e due le occasioni seguirà rinfresco con lo scambio degli auguri natalizi.