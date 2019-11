Una nuova palestra di roccia ad Arnate

Arnate avrà una nuova palestra. Martedì 19 novembre, alle ore 20.30, sarà inaugurata la nuova struttura artificiale di arrampicata realizzata dal comune di Gallarate con il supporto della sezione gallaratese del CAI, e la scuola di alpinismo e sci-alpinismo Colibrì.

Sarà all’interno dell’istituto comprensivo Gerolamo Cardano, in via Bellora 8, e sarà costruita una parete di arrampicata con un’altezza di 8 metri e oltre 100 mq di sviluppo.

“La Tacca”, questo il nome della nuova palestra, è già stata utilizzata per un corso di avvicinamento all’arrampicata per i ragazzi della Girolamo Cardano, e dalla fine di novembre sarà utilizzabile dai soci del CAI per due sere a settimana.

Il presidente Antonio Moroni ringrazia il comune di Gallarate: “La nuova parete amplia l’offerta e l’attività della mostra sezione; ora possiamo offrire un servizio in più alla città”.