Ombrello magico, smonti il manico e spunta la dose

È stata una settimana di lavoro intenso per i carabinieri di Busto Arsizio, impegnati a contrastare lo spaccio di stupefacenti. Il primo intervento è stato condotto dai militari nei confronti di due giovani che alla vista dei carabinieri si sono dati alla fuga a piedi cercando riparo in un bosco. Una volta raggiunti, i due spacciatori venivano trovati in possesso di mezzo etto di Marijuana nascosti in parte nel buco di un albero e in parte nel manico di un ombrello che una volta smontato rivelava la presenza di dosi già pronte per la vendita. I due, un italiano di 20 anni e un nordafricano di 22, sono stati denunciati a piede libero.

I carabinieri hanno segnalato inoltre alla competente autorità amministrativa altre quattro persone perché trovate in possesso di modiche quantità di haschish, eroina, cocaina e marijuana.