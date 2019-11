Da Parigi a Somma, per l’opera di Ravo

Dal museo Louvre a Somma Lombardo: nella mattina di lunedì 25 novembre Cyrille Gouyette, dirigente dell’area “Veille et recherche de partenariats éducatifs et culturels” del celebre museo parigino, ha ammirato dal vivo il “murale della Carità”.

L’opera è recentissima realizzazione di Andrea Ravo Mattoni prima della sua trasferta parigina (proprio al Louvre).

Gouyette, in visita privata, è stato accompagnato dal sindaco Stefano Bellaria, ad ammirare l’opera, realizzata sul muro di una casa lungo via Milano, antica strada del Sempione: il murale riproduce, a grande scala, un quadro conservato nel vicino Castello Visconti di san Vito. «Ci fa molto piacere che Gouyette abbia riservato per noi questa visita inaspettata mentre si trova in Italia per altri impegni – commenta Bellaria – e siamo contenti che un esperto del suo calibro abbia potuto vedere da vicino un tesoro del nostro territorio, la Carità che ‘Ravo’ ha trasformato in murale. Ora aspettiamo Gouyette per la visita del Castello come ci ha promesso. Ringrazio Paolo Rovelli per averci messo in contatto: Somma Lombardo e il Louvre non sono mai stati così vicini e uniti».

Accolto nella sede municipale di Palazzo Viani Visconti, Gouyette ha apprezzato anche la sala consiliare e la sala in cui sono esposte le opere dell’artista Giancarlo Sangregorio.

«La visita lampo di Gouyette – continua Bellaria – conferma che la scelta di ‘Ravo’ per abbellire la nostra città è stata azzeccata e ci dà lustro internazionale. Per questo siamo intenzionati a continuare la collaborazione con l’artista varesino per rendere visibili a tutti opere locali sconosciute ai più e per rendere Somma Lombardo più bella a beneficio di sommesi e non».

Oggi insieme a Gouyette e Bellaria erano presenti anche Andrea “Ravo” Mattoni, il suo assistente Mayer Jacob, Paolo Rovelli e Gerardo Locurcio, presidente del Consiglio comunale.