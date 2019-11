Paulie Malignaggi arriva a Varese

Grande appuntamento per gli appassionati di pugilato con “Meet the champ”.

Lunedì 11 novembre Paulie Malignaggi, pugile italo-americano ed ex campione del mondo dei pesi welter sarà ospite alle ore 18 alla palestra Boxing Fighter’s (via Giuseppe Giusti, Varese), per un allenamento a porte aperte.

Dopo l’appuntamento in palestra, si potrà incontrare il campione al Mokha di Induno Olona durante una cena aperta a tifosi e appassionati.