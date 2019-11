Pedone investito in via Sacco

Polizia Locale e 118 stanno intervenendo in via Sacco a Varese per soccorrere un pedone investito davanti a Palazzo Estense.

L’allarme è scattato alle10.30.

La persona è un dipendente comunale, non è grave: ha riportato una frattura ed è cosciente.