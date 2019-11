Persona investita a Saronno, linea per Como bloccata

Grave incidente sui binari a Saronno.

È avvenuto sulla linea per Como: “A causa dell’investimento di una persona, avvenuto tra le stazioni di Rovello Porro e Saronno, e il conseguente intervento da parte delle Autorità competenti, i treni potranno subire ritardi di circa 60 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni”, scrive Trenord.

(foto d’archivio)

L’incidente è avvenuto all’altezza di via Tolstoj e del sovrappasso di via Volonterio. Sul posto 118 con ambulanza e automedica in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco.

Trenord segnala anche che sono “in arrivo dei bus nella stazione di Saronno che effettuano spola tra Saronno e Fino Mornasco“.