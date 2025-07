Lorenzo Azzi di Forza Italia: “Per rendere Saronno attrattiva non basta la notte bianca, servono i parcheggi”

Anche la minoranza apre una riflessione sull’attrattività di Saronno, partendo dalla Notte Bianca che ha animato il centro cittadino nel fine settimana.

«Siamo ovviamente felici del buon successo della Notte Bianca 2025 – scrive Lorenzo Azzi di Forza Italia – Si tratta di una manifestazione ormai consolidata che si svolge da almeno un decennio nella nostra città e riscontra sempre un ottimo gradimento da parte del pubblico. Fanno dunque un po’ sorridere i toni trionfalistici del comunicato di Tu@ Saronno leggendo il quale sembra che nel giro di un mese grazie all’amministrazione Pagani l’attrattività di Saronno sia esplosa. Non è cosi: molti commercianti hanno invece manifestato delusione perché al gran numero di persone in strada non è corrisposto un adeguato numero di visite nei negozi. Quindi bene le manifestazioni una tantum che richiamano pubblico ma essendo coscienti che non sono esse a risolvere i problemi cronici del commercio saronnese. Perché la gente scelga di comprare a Saronno invece che nei vicini centri commerciali bisogna rendere il nostro centro storico attrattivo, sicuro e accessibile sempre, non solo al sabato sera quando la propensione all’acquisto è notoriamente bassa».

La vera questione, secondo Azzi, è quella dell’accessibilità al centro della città: «A differenza di quanto sostengono gli amici di Tu@ Saronno, il tema parcheggi è assai rilevante per rivitalizzare gli esercizi commerciali di Saronno. Le persone che intendono fare shopping in centro devono poter raggiungere la propria autovettura senza fare chilometri, altrimenti vanno altrove. Il gruppo di Forza Italia riproporrà il tema in una delibera consiliare di indirizzo che presenteremo dopo l’estate».