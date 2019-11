Quarant’anni per The Wall dei Pink Floyd

“The Wall” compie 40 anni. Il famoso disco dei Pink Floyd è uscito il 30 novembre 1979, anticipato dal singolo Another Brick In The Wall (Part 2) e si tratta dell’undicesimo album della band. Un album molto amato dal pubblico e ricordato sopratutto per il suo intenso messaggio: ogni muro è fatto per essere abbattuto, quelli mentali così come quelli fisici.

Un disco che arriva dopo il grandissimo successo di The Dark Side Of The Moon (1973), Wish You Were Here (1975) e Animals (1977) e che presenta un’ora e e mezza brani. Secondo quando riportato, è un disco nato dopo un episodio avvenuto nel luglio 1977, quando la band si trova in Canada per suonare all’Olympic stadium di Montreal. Il gruppo inglese è esausto, sopratutto a causa del rapporto con il pubblico: i musicisti sono costretti ad interrompere più volte il concerto infastiditi dalle continue grida degli spettatori, fino a quando Water si arrabbia con un fan. Water torna a casa e scriverà questo album dove, per la prima volta, racconta il lato oscuro della commercializzazione della musica, ma soprattutto la fine di quell’ottimismo che si era trascinato fin dagli anni settanta.

