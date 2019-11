A Volandia torna il Natale, dopo il successo de “Il Villaggio del Grinch” dello scorso anno e lo fa con “Il Reame dei ghiacci“, riservando un intero padiglione del Parco e Museo del Volo all’animazione per le famiglie, con la rinnovata collaborazione di 23&20 e l’animazione di Bottega delle Meraviglie.

Ogni sabato e domenica, fino al 29 dicembre, dalle 10:30 alle 17:30, bellissimi Truccabimbi con soggetti a tema, laboratorio per la creazione di Olaf, incontro con il vero Babbo Natale dagli occhi blu e tutti i giorni, alle 10:30-14:30-16:30 uno spettacolo a rotazione, in sala riservata (fino ad esaurimento dei posti): spettacolo di magia, spettacolo di pupazzi animati o spettacolo di bolle di sapone, con al termine incontro con Olaf, che scatterà con i bambini le foto ricordo del Reame dei Ghiacci. In alcune giornate farà la sua comparsa a sorpresa anche la Guest Star Elsa, la regina dei ghiacci!

I bimbi sono invitati al Reame vestiti a tema!

I biglietti sono acquistabili su TicketOne o direttamente alle casse di Volandia e comprendono l’ingresso al Museo ed all’animazione de “Il Regno dei Ghiacci”