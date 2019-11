Reddito di cittadinanza: oltre un milione le domande accettate

Sono state oltre 1.550.588 le richieste del reddito di cittadinanza presentate all’Inps alla fine di ottobre.

Di queste 152.947 sono state depositate negli uffici lombardi.

La nostra regione è la terza per richieste dopo Campania ( 270901) e Sicilia ( 239.936) .

A queste domande si devono sommare quelle per “pensione di cittadinanza” che sono state 120.327.

Alla fine delle verifiche, ne sono state accolte 900.283 per Reddito di cittadinanza e 120.327 per la Pensione di cittadinanza, per un totale di 1.020.610 nuclei familiari.

In Lombardia ne sono state accolte 72.318 per il reddito e 13.211 per la pensione.

Si ricorda che le domande sono lavorate entro il giorno 15 del mese successivo a quello della presentazione