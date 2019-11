Sabato l’accensione dell’albero dà il via al Natale a Gallarate

Gallarate accenderà il Natale sabato 30 novembre.

«Anche quest’anno – spiega l’assessore alle Attività economiche Claudia Maria Mazzetti – abbiamo pensato a qualcosa di particolare, sia nella realizzazione dell’albero e delle luminarie, sia nello spettacolo che accompagnerà l’ormai tradizionale appuntamento dell’accensione. Gli alunni delle classi musicali delle scuole elementari e medie gallaratesi si esibiranno sul sagrato della Basilica, regalando ai presenti e all’intera città la magica atmosfera natalizia».

Per quanto riguarda il grande albero luminoso posto sopra la fontana di piazza Libertà, l’effetto pensato dall’assessore Mazzetti oltre che spettacolare sarà anche simbolico. «Dalla stella partiranno filari di luci che si dirameranno nelle sei principali vie della zona pedonale. Un modo per coinvolgere l’intera città, partendo dal cuore di Gallarate, ovvero la piazza, la chiesa di Santa Maria Assunta e dal municipio» (nella foto: l’albero del 2018).

L’appuntamento è alle 17: grazie alla collaborazione con la Pro Loco prevista cioccolata calda (offerta da Irca) per i più piccoli, vin brulè per i più grandi e panettone per tutti.

«Daremo il la tutti assieme al periodo delle feste, al quale l’amministrazione contribuirà con una lunga serie di iniziative e di attrazioni, a partire dalla pista di pattinaggio in via Verdi, proseguendo con il trenino e con la musica itinerante (7, 14 e 21 dicembre) a cura della Concordia di Crenna. Senza dimenticare la mostra dei presepi nell’atrio di Palazzo Borghi e il villaggio di Babbo Natale in piazza Libertà realizzato dal Naga, prezioso come sempre anche nell’organizzazione di altri intrattenimenti».

Dall’8 dicembre fino al 6 gennaio, sono in tutto 27 gli appuntamenti da segnarsi in agenda. Bambini come sempre protagonisti: ogni fine settimana il programma del “Natale 2019” prevede infatti iniziative appositamente studiate per loro. E nei rioni alberi addobbati con la collaborazione delle consulte «che l’amministrazione ringrazia per il loro impegno».

«Sono certa – conclude l’assessore Mazzetti – che ancora una volta Gallarate sarà attrattiva, merito anche del pool di importanti sponsor. A quelli già presenti gli anni passati (Sofinter, Mediolanum, Prealpi e Sbb Cargo) si è aggiunta Sea e Bi-Smart Center. Un grazie a loro e ai nostri commercianti che hanno dato il loro prezioso contributo».