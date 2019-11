Una serata in discoteca e centinaia di euro di danni

Chi si è divertito a danneggiare le auto dei clienti della discoteca The Cube di Cassano Magnago? A scriverci è una ragazza vittima dei vandali che si sono divertiti a rigare ogni parte della carrozzeria della sua auto dalle portiere laterali al cofano. Questa l’amara sorpresa che la giovane si è trovata dopo una serata passata a divertirsi in pista.

Purtroppo non lo scopriremo mai perchè – come hanno confermato i gestori del locale alla ragazza – non ci sono telecamere che riprendono la zona del parcheggio interno (che comunque è a pagamento, ndr) e quindi è impossibile risalire agli autori dei danneggiamenti.

La giovane ieri è andata a presentare regolare denuncia contro ignoti ai Carabinieri di Carnago e sempre ieri sera, è venuta a sapere che hanno rovinato un’altra macchina sempre lì, sempre quella sera, parcheggiata poco più avanti della sua. Hanno sfondato il lunotto posteriore e preso a calci lo specchietto sinistro. Se qualcuno avesse visto qualcosa, può informare i Carabinieri.