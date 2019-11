Si incastra cisterna di Gpl

Oggi, venerdì 8 novembre, alle ore 17:00, i vigili del fuoco del distaccamento di Luino sono intervenuti nel comune di Montegrino Valtravaglia, in via alle Cascine per recupero autoveicolo.

Un’autocisterna contenente 4000 litri di G.P.L. (Gas di Petrolio Liquefatti), dopo aver rifornito un abitazione privata è rimasta incastrata e in bilico su una discesa.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada dopo aver messo in sicurezza il veicolo lo hanno riposizionato sulla via.