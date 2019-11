Speciale “lezione di cucina“ con la Teresa dei Legnanesi

Sabato 16 novembre 2019 alle ore 21 in Auditorium Comunale di Maccagno (Via Valsecchi 23), fa tappa il Festival dei Laghi Lombardi, con uno spettacolo dal titolo “Mangia, bev, tas e viv in santa pas”.

Una serata divertente tra ricette culinarie, canzoni, dialoghi e comicità, per una presentazione editoriale innovativa e originale.

Lo spettacolo, condotto da Francesco Pellicini che del Festival è il Direttore artistico, è incentrato su un libro di cucina molto divertente scritto da Mitia Del Brocco, che vedrà il celebre personaggio di Teresa della compagnia dialettale dei “Legnanesi” (interpretato da Antonio Provasio, che – nella vita – é il marito di Mitia), intenta a dispensare preziose ricette, rigorosamente tradotte anche in italiano.

Una parte importante l’avrà anche la musica, grazie a Paolo Pellicini e Fazio Armellini, supportati dalla voce di Francesco Pellicini.

«Siamo davvero emozionati dalla progetto di cui Francesco ci parlò la scorsa estate», spiega Fabio Passera.

«Il nostro Comune è un interlocutore privilegiato del Festival, sia nella sua dimensione estiva che in quella invernale. Ma davvero quest’anno possiamo presentare una proposta che sono certo incontrerà il gusto del pubblico. Non potremo che continuare su questa strada anche negli anni a venire».

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.