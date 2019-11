Il freddo non rallenta i runner varesini. È cominciata infatti la 17sima edizione della “Winter challenge”: tre gare di corsa campestre tra novembre e gennaio aperte a tutti. Il primo appuntamento è stato il 16 novembre 2019 a Cardana Di Besozzo, si continuerà poi il 30 novembre con il circuito “Insubria cross” ad Arsago Seprio, mentre il gran finale si terrà sabato 18 gennaio 2020 ad Angera con il “Cross dell’oasi”. Nell’ultima gara si decideranno i vincitori del Campionato provinciale di corsa campestre master 2020. La manifestazione è organizzata dall’associazione “7 laghi runners” in collaborazione con “Insubria sky team” e il comitato provinciale della Fidal (Federazione italiana di atletica leggera).

Ogni gara comincerà alle 15.00 e si disputerà su un percorso di 5 chilometri. Per iscriversi basterà recarsi direttamente sul posto prima della partenza. La partecipazione alla “Winter challenge” è aperta a tutti, nelle edizioni scorse si sono cimentati nella corsa appassionati di ogni categoria: da giovani atleti della nazionale italiana a master di oltre 70 anni. Sarà inoltre possibile iscriversi alla singola prova non competitiva e i ragazzi più giovani nati tra il 2005 e il 2012 potranno partecipare gratuitamente al “mini giro” con partenza alle 14.45 e dalla lunghezza non superiore ai 1000 metri.

Al termine di ogni prova saranno premiati i primi cinque classificati maschili e femminili. Al termine di tutte e tre le gare si premieranno invece i primi tre di ogni categoria: allievi/e (2004-03), assoluti maschili e femminili (2002-01), f20/m20 (2000-91), f30/m30 (1990-81), f40/m40 (1980-71), f50/m50 (1870-61), f60/m60 (1960-1951), f70/m70 (1950-1941), f80/m80 (1940 e precedenti). Verrà inoltre premiata con il trofeo Winter challenge la società che avrà ottenuto più punti all’interno di una classifica particolare calcolata in base al numero complessivo di partecipanti a ogni prova. Al termine del “Cross dell’oasi” ad Angera si decideranno infine i vincitori del “Campionato provinciale di corsa campestre master 2020”.