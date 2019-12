32 i nuovi volontari di Croce Rossa

Sono 32 i nuovi volontari che hanno superato gli esami del corso di accesso in Croce Rossa. Un mese e mezzo impegnativo, due sere a settimana più qualche pomeriggio nel weekend.

Grande impegno dei formatori e degli organizzatori del corso che hanno coinvolto i discenti in più argomenti: dal primo soccorso alle manovre salvavita, dal diritto internazionale umanitario alla storia della CRI, dalla strategia dell’Associazione al team building, dalle attività sul territorio all’etica del volontario.

Il volontariato in Croce Rossa è un volontariato di responsabilità. Aperto a tutti dai 14 anni fino ai 90 anni.

I nuovi volontari andranno ad aggiungersi alla ricchezza di esperienze che la nostra Associazione ogni giorno mette a disposizione della Comunità.

«Siamo molto soddisfatti di questo risultato -commenta Pierfrancesco Buchi Presidente della CRI di Luino e Valli,

32 nuovi volontari, appartenenti a diverse generazioni e con esperienze di vita eterogenee, andranno a potenziare la capillarità della Croce Rossa sul territorio».

«Siamo in netta controtendenza rispetto a molte realtà ed è per questo che abbiamo ancora di più la consapevolezza delle responsabilità, dentro e fuori la CRI, davanti alla nostra Comunità.

Il mio mandato da Presidente scade a breve, ma sono orgoglioso che siamo riusciti in questi anni ad attrarre sempre di più un buon numero di persone in CRI per rafforzare il nostro futuro.

Vogliono tutti condividere con noi una scelta di vita precisa, basata su valori forti e cittadinanza attiva».