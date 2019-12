Al cinema con Pinocchio e Star Wars

Matteo Garrone dirige la nuova versione cinematografica della celebre fiaba di Collodi, Pinocchio,

al cinema dal 19 dicembre. Roberto Benigni veste i panni di Geppetto, un falegname che costruisce un burattino magico, che si trasforma in un bambino di legno e vive avventure fantastiche. Gigi Proietti è Mangiafuoco, mentre Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini interpretano il Gatto e la Volpe e nei panni di

Pinocchio c’è il piccolo Federico Ielapi. Grazie a un sapiente trucco e effetti tecnologici, il film è una meraviglia che incanta grandi e piccini.

Grandi novità per i fan di Star Wars: il prossimo 18 dicembre uscirà al cinema il nuovo episodio, L’ascesa di Skywalker, di J. J. Abrams. Un anno dopo gli eventi del film precedente, Gli ultimi Jedi, ciò che resta della Resistenza combatte coraggiosamente il Primo Ordine. Finn, Poe e Rey uniranno le forze per la prima volta e la Resistenza dovrà fare i conti con disaccordi al proprio interno, mentre dal passato arrivano vecchi nemici e nuove insidie. Rey (Daisy Ridley), finalmente schierata con il Lato Chiaro della Resistenza, scoprirà la verità sui suoi genitori, che l’avevano abbandonata in fasce, mentre lo scontro con Kylo Ren ( Adam Driver ) diventerà inevitabile.

Giovedì 19 novembre esce nei cinema italiani una commedia dal sapore natalizio, Last Christmas. Kate (Emilia Clarke) è una giovane donna un po’ imbranata, che ogni tanto alza il gomito. Il suo vero nome è Katerina, è nata in Jugoslavia e si è trasferita insieme alla famiglia in Inghilterra, dove sogna di diventare una cantante. Nel frattempo però lavora in un negozio di decorazioni natalizie di proprietà di “Santa” (Michelle Yeoh), che vede in Kate un grande potenziale. Proprio sotto Natale la protagonista incontra Tom (Henry Golding), che sembra il ragazzo perfetto, tanto da spingerla ad aprirsi e confessargli il suo segreto…