Al via la NextGen Cup: la Varese Academy vuole la qualificazione alle finali

Prende il via quest’oggi a Bologna la seconda edizione della NextGen di basket, torneo aperto alle massime formazioni giovanili (le under 18) delle squadre di Serie A che culminerà con le finali organizzate in concomitanza con la Coppa Italia di Pesaro. Non si tratta, quindi, del campionato italiano che assegna lo scudetto (quello è aperto anche ai club che non disputano la massima serie e che, talvolta, puntano forte proprio sui vivai) ma di una competizione autonoma che però permette di dare una bella vetrina – sportiva e mediatica – ai “serbatoi” delle società più importanti e titolate.

Al via del torneo (abbinato al marchio IBSA) c’è naturalmente anche la Pallacanestro Varese nella sua versione “Academy”, con Stefano Bizzozi in panchina e con lo sponsor “Object Particolare” sulle maglie. I giovani biancorossi furono buoni protagonisti nella prima edizione, quando vinsero il proprio girone preliminare (a Masnago) ma poi si “persero” sul più bello in quel di Firenze. Anche questa volta, Varese parte con la speranza di fare strada; inseriti nel gruppo B affronteranno Roma (stamattina, venerdì 27, 11,30) e Cantù (stasera alle 21) per poi sfidare Trieste alle 15,30 di sabato 28. Le prime due classificate di ogni raggruppamento si qualificheranno per le Final Eight di Pesaro (13-16 febbraio).

La maggior parte delle partite sono in programma alla Virtus Segafredo Arena, il grande impianto creato nelle scorse settimane in un padiglione della fiera di Bologna nel quale, la sera di Natale, si è disputato il derby cittadino vinto nettamente dalle Vu Nere sulla Fortitudo. La Object Particolare disputerà lì i primi due incontri e poi si sposterà alla Palestra Porelli per il match con Trieste. Per la prima volta il torneo ha una sezione femminile, con otto formazioni iscritte. Tutte le gare saranno trasmesse nella nuova piattaforma web-tv di Legabasket (cioè QUI)

La squadra di Bizzozi (assistenti Tommaso Gergati e Alessandro Grati) come detto ha l’obiettivo di centrare la qualificazione. In rosa ci sono alcuni giocatori che hanno già lavorato con la prima squadra di Attilio Caja, come Omar Seck (11 presenze senza minuti giocati in Serie A quest’anno), come l’azzurro Nicolò Virginio e il pivot croato Dusan Raskovic, entrambi aggregati in estate alla Openjobmetis. Gli altri nomi da tenere d’occhio sono quelli del play Matteo Librizzi, dell’esterno tuttofare Jarol Montano e della guardia montenegrina Balsa Jokic; tra i più esperti a questo livello c’è anche il figlio d’arte Alessandro Van Velsen mentre in prestito dal Cus Torino (il torneo prevede questa possibilità) è arrivata l’ala forte Luca Vincini che cercherà di dare una mano sotto i tabelloni, laddove la Object Particolare appare un po’ sguarnita.