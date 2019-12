All’asilo un Natale ecologico

Lo studio dell’Educazione ambientale assume oggi un’importanza fondamentale, e va considerato come un progetto di apprendimento continuo, con lo scopo di fornire conoscenze, abilità e competenze per mettere i bambini in condizioni di considerarsi come “facenti parte” di un sistema in evoluzione; di acquisire una sensibilità che lo porti alla consapevolezza ed al rispetto dell’ambiente e delle sue risorse.

È molto importante educare le future generazioni al rispetto dell’ambiente e al riutilizzo di materiali usati e con l’esperienza del riciclo, una tra le più divertenti e coinvolgenti per i nostri piccoli alunni, si presenta un’occasione in cui esprimersi offrendo a questi oggetti una “seconda vita”.

Per assecondare questa necessità la scuola dell’infanzia Erminia Maggi di Cuvio, ha inserito tra gli obiettivi educativi, queste essenziali motivazioni e, nell’occasione di questo Natale ha allestito, presso il lavatoio di Vico e all’interno del salone della scuola,il presepe e l’albero di Natale.

I bambini, in collaborazione con i genitori e le insegnanti, hanno mostrato creatività ed impegno, trasformando materiali che sarebbero normalmente destinati ad essere gettati via, come bottiglie e contenitori di plastica in un grande albero di Natale ed in meravigliosi pastori, pecorelle, angioletti, Maria, Giuseppe ed il bambino Gesù; il cartone da imballaggio e rotoli di carta in una accogliente e luminosa capanna ed i tappi prendono forma e colore all’interno della stessa.

Vale davvero la pena visitare il presepe presso il lavatoio per ammirare il pregevole lavoro artistico dei bambini e per scoprire altre idee creative.