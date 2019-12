Arrivano per Natale i bambini di Chernobyl

Sono atterrati con volo Ernest Airlines in piena notte a Bergamo gli otto bambini di Chernobyl : Anastasia, Andriy, Diana, Dyma, Maksym, Misha, Sofia ,Viktoria e la loro accompagnatrice Milana.

Saranno ospitati dalle famiglie di Samarate, Castano Primo, Ferno e Marnate che aderiscono al progetto dell’Associazione delle Famiglie patrocinato dal Comune di Samarate “UNA FAMIGLIA PER TUTTI” per passare un bellissimo Natale tutti insieme fino al 20 Gennaio 2020.

Le famiglie dopo averli ospitati anche quest’estate hanno voluto dare l’occasione ai bambini di tornate in Italia anche nel periodo invernale ricordando l’importanza anche dell’aspetto salutare che ha sui bambini il poter soggiornare anche poche settimane in altro territorio.

L’assessore Nicoletta Alampi ringrazia di cuore le famiglie che hanno voluto aprire le loro case in un momento di festa come il Natale dedicato ai parenti ed amici più stretti ma hanno trovato importante far sentire in famiglia anche i bambini ucraini.

«Ringrazio inoltre i Dirigenti Scolastici degli Istituti di Samarate, Ferno e Castano che ospiteranno nelle classi i ragazzi durante la loro permanenza».

Alampi ricorda che il prossimo gennaio sarà organizzata serata informativa in Municipio dove l’Associazione e le famiglie daranno indicazioni e porteranno la loro esperienza a tutte quelle persone che vorranno ospitare un bambino la prossima estate.

Stessa serata sarà organizzata anche dal Comune di Castano Primo che da quest’anno ha visto in prima linea lo stesso Comune e la Parrocchia in sinergia con le famiglie organizzando momenti di festa ed una bellissima serata a tema con Gabriele Vanetti già stato ospite a Samarate un anno fa