Bonicalzi: “Su Cassani non emergerà nulla di illecito”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Paolo Bonicalzi, per 3 anni e fino al 06/06/2019 assessore leghista nella Giunta di Andrea Cassani.

Il motivo per cui scrivo a titolo personale questa lettera è aver avvertito il bisogno di far conoscere pubblicamente ciò che da giorni ripeto ai cittadini che mi chiedono informazioni sul Sindaco Cassani relativamente alle inchieste in corso.

Ebbene io e i miei colleghi di partito abbiamo sempre lavorato per il bene della città, con massima dedizione, correttezza ed onestà. Queste caratteristiche le riconosco tutte anche nell’uomo Andrea Cassani, a mio giudizio uno dei migliori Sindaci che la città abbia mai avuto. E questo lo affermo perchè lo penso davvero, nonostante tra noi, prima delle mie dimissioni, abbiamo avuto alcune divergenze d’opinione.

Le accuse a lui mosse dai “patteggianti la pena” sono probabilmente solo un goffo e maldestro tentativo di “tirar dentro tutti per non far condannare nessuno”, o un modo per guadagnare forse qualche “buono sconto” di pena.

Le indagini sul Sindaco saranno anche un atto dovuto. Ma su di lui non emergerà nulla di illecito.

Cassani è un Sindaco tutto d’un pezzo, così come lo siamo noi della Lega di Gallarate. Che senza paura

andiamo avanti ad amministrare e ripulire la città, pur nelle mille difficoltà che i tempi e le limitate risorse

pubbliche impongono

Paolo Bonicalzi