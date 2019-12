Centoventotto emendamenti in bilancio, per Pinti è record

Sono 128, su quasi ogni settore dell’Amministrazione, gli emendamenti che presenterà il consigliere leghista Marco Pinti in occasione della seduta del consiglio comunale che discuterà il bilancio di previsione per il 2020, convocata per il 18 dicembre 2019.

Quasi una tradizione: che il consigliere, incaricato dal suo gruppo di redigerli, considera “un lavoro necessario. «Ormai abbiamo il dovere di far emergere la nostra alternativa all’ attuale malgoverno della città, puntando su priorità chiare come Autonomia, Sicurezza, Difesa del Territorio e Giovani protagonisti» ha infatti commentato.

Pinti, per il dibattito, affila già le lame e prevede battaglia: «Non ci aspettiamo certo ponti d’oro dalla maggioranza visti i precedenti, ma se si dovessero aprire spiragli di dialogo sui singoli punti, ne saremo ben lieti».

Su politiche del lavoro, sicurezza e protezione civile, sono stati presentati emendamenti anche sul DUP, il bilancio di previsione 2020-2022.

PINTI, LA LISTA ABBREVIATA DEGLI EMENDAMENTI

1- Richiesta di supportare autonomia Lombardia.

2-6 Eliminazione referendum sindaco da programma di mandato, in quanto ormai smentita dallo stesso primo cittadino

7-8 Più presenza nei quartieri e no consulenze esterne in comunicazione

9-20- Potenziamento risorse per politiche del lavoro.

21- Messa in sicurezza canile

22- Installare cartelli con misurazione inquinamento

23- Adottare misure urbanistiche di rigenerazione urbana secondo nuova legge regionale che prevede zero consumo suolo.

24- Favorire prodotti a km zero con creazione di Gruppi Acquisto Solidale coordinati dal Comune

25-34Abbattere tempistiche di latenza in pratiche affidi minori in comunità, inserendo indicatori di processo (tempi ) e indicatori di risultati

35- Iniziare sperimentazione tassa rifiuti calibrata su rifiuti prodotti

36-37 Celebrare centenario nascita Gianni Rodari con iniziative nelle scuole elementari e in città

38-51- Varie cultura tra cui tutela lingua locale, Via Francisca, Isolino, Belforte

52- Prevenzione dipendenze tra i giovani

53-Istituire fondo ad hoc per consulta giovanile

54-94- Ipotesi di quantificazione del fondo x consulta, emendamenti decresenti da 50.000 a 12.000

95-103-Proposte per sicurezza, controllo di vicinato e partnership tra comitati dei cittadini, Comune e istituti di vigilanza privata (modello Padova)

104-116- Potenziamento stanziamento per Sicurezza anti degrado e criminalità… emendamenti decrescenti da 75.000

117-123- Emendamenti a favore della protezione civile, decrescenti da 30.000