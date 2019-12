Coltiva marijuana in casa, arrestato

Aveva in casa una piccola serra per coltivare marijuana, alcune piantine e barattoli contenenti la sostanza stupefacente. Un uomo di 35 anni, incensurato, è stato arrestato dopo la perquisizione di una squadra dei carabinieri di Castellanza, per il reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno dato inizio alla perquisizione dopo in seguito ad alcune informazioni acquisite nei giorni precedenti e all’interno del locale hanno trovato materiale per coltivare e lavorare la marijuana, un impianto artigianale per l’illuminazione e il riscaldamento, quattro piante di canapa e otto barattoli di vetro con la sostanza all’interno per 197 gr. Il materiale è stato sottoposto a sequestro.

L’uomo è stato arrestato, in attesa della celebrazione del rito per direttissima, rinviato il giudizio a febbraio e rimesso in libertà.