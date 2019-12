Il concordato preventivo nel nuovo codice della crisi

Novità e prospettive della procedura di concordato preventivo nel nuovo codice della crisi. Se ne parlerà giovedì 16 gennaio 2020 (alle ore 14.15, aula Bussolati) alla Liuc-Università Cattaneo, con gli interventi di autorevoli magistrati, docenti universitari e dottori commercialisti che tratteranno i diversi aspetti della

riforma recata dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la parte relativa alle modificazioni della disciplina del concordato preventivo.

Quest’ultimo rappresenta notoriamente lo strumento più impiegato nella prassi e corredato di maggiori garanzie ai fini di salvaguardare i valori economico – patrimoniali dell’impresa in crisi. A questo scopo è stato ulteriormente incentivato il concordato preventivo “in continuità”, mentre sono previste condizioni più stringenti per il cosiddetto concordato liquidatorio. La riforma tende, inoltre, a rafforzare e precisare il vaglio giurisdizionale da parte del Tribunale, senza mortificare la capacità degli imprenditori e dei professionisti chiamati a prestarvi consulenza, di individuare le soluzioni più adeguate per la soluzione della crisi di impresa.

A tutti gli attori coinvolti è richiesta anche una maggiore attenzione nel controllo dei crediti prededucibili destinati a maturare nel corso della procedura. Queste e altre sono le novità previste dal Codice, tanto da rendere l’incontro in programma di assoluto interesse per la formazione professionale continua sia dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, invitati alla LIUC dai due Ordini territoriali di Busto Arsizio e Varese in prosecuzione del ciclo di eventi organizzati in collaborazione con i Tribunali delle due città, sia degli Avvocati, in ragione dell’accreditamento anche da parte dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, che si è unito all’organizzazione.

PROGRAMMA

14.15 Registrazione dei partecipanti

14.30 Saluto e introduzione ai lavori

Federico Visconti | Rettore, LIUC – Università Cattaneo

Miro Santangelo | Presidente Tribunale di Busto Arsizio

Paola Castiglioni | Presidente Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio

Luisa Marzoli | Presidente Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese

Angelo Proserpio | Presidente Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio

Modera: Marco Lualdi | Presidente Seconda Sezione civile – Tribunale di Busto Arsizio

15.00 Il procedimento unitario e le principali novità della riforma

Nicola Rondinone | Professore Ordinario di Diritto Commerciale LIUC – Università Cattaneo

15.30 Il concordato in continuità

Bruno Inzitari | Professore Università Bocconi e già Ordinario di Diritto Civile

Università di Milano-Bicocca

16.00 Il piano e l’attestazione nel Codice della Crisi

Ignazio Arcuri | Dottore Commercialista Odcec Milano Coffee break

16.45 I nuovi poteri di controllo del Tribunale sulla proposta e sulla fattibilità del piano

Nicolo’ Grimaudo | Giudice Delegato Tribunale di Busto Arsizio

17.15 La consecuzione di procedure e la prededucibilità

Giovanni Nardecchia | Giudice Delegato Tribunale di Monza, Componente della Commissione Rordorf