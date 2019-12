Il coro joyful porta il Natale a Case Nuove

Una bella serata per festeggiare il Natale a Case Nuove. Sabato 21 dicembre il coro Joyful ha portato un po’ di spirito natalizio nella Chiesa di Santa Margherita.

“Un evento veramente speciale”, hanno commentato i segretari di quartiere Giacomo Pedrinazzi (che avevamo intervistato in occasione dell’ultima assemblea di quartiere) Felice Orlando e Alessandra Frustaglia. “Non è stata una semplice occasione per scambiarsi gli auguri, ma un evento che ha reso omaggio all’intera comunità, come da molto tempo non succedeva”.

I segretari hanno voluto ringraziare “chi si è impegnato a organizzare questo evento, il Circolo Cooperativa Case Nuove e la comunità pastorale. La frazione è grata per una serata che ha riunito un quartiere spesso vuoto e fatto di soli ricordi. Questa volta non è stato così: ringraziamo tutti di cuore”.