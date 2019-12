D’Amore al cinema con L’Immortale

I fan di Gomorra non potranno perdere L’Immortale, diretto e interpretato da Marco D’Amore e in uscita al cinema giovedì 5 dicembre. Il film, che getta un ponte fra quarta e quinta stagione della serie famosa in tutto il mondo, racconta l’evoluzione del personaggio di Ciro Di Marzio. In seguito al colpo di pistola sparatogli da Gennaro Savastano, mentre sta affondando nel buio del mare e della morte, il protagonista elabora i ricordi di una vita. 1980: mentre la terra trema, dalle macerie di un palazzo crollato viene estratto miracolosamente vivo un neonato.

Dieci anni più tardi quel bambino, cresciuto senza famiglia, vive di espedienti e piccoli furti per le strade di Napoli. I vicoli della città, così pericolosi e oscuri, sono la sua casa e tutta la sua esistenza si snoda in una zona d’ombra, in un’ascesa nel mondo criminale che non ha eguali.

Cena con delitto – Knives out, al cinema dal 5 dicembre, è un giallo sullo stile di Agatha Christie. Al detective Benoit Blanc (Daniel Craig) spetta il compito di scoprire il colpevole dell’omicidio dell’anziano scrittore Harlan Thrombey (Christopher Plummer), ritrovato privo di vita nella sua abitazione dopo la festa di compleanno. Mentre le indagini proseguono diventa lampante che chiunque avrebbe avuto un movente per uccidere il romanziere: la famiglia nasconde segreti e complotti che verranno alla luce, rivelando un quadro sconcertante.

Il Paradiso probabilmente, diretto da Elia Suleiman, racconta la storia di Es, profugo palestinese in cerca di una nuova terra. Nonostante cerchi di spingersi sempre più lontano, il protagonista si renderà ben presto conto che ognuna delle città visitate presenta un dettaglio che gli ricorda il suo Paese d’origine. Il film racconta la ricerca di una identità da parte di un personaggio tormentato, che ha l’obiettivo di trovare un nuovo posto dove sentirsi finalmente a casa.