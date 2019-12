Dodici appuntamenti con la musica di Natale

Un mese di concerti per augurare buon Natale. Dal 7 dicembre al 6 gennaio sono dodici gli appuntamenti in musica che la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate propone dall’Altomilanese al Varesotto in collaborazione con scuole e associazioni musicali del territorio, in una proposta unica non solamente per capacità di coinvolgimento, ma anche per qualità dove grandi protagoniste saranno le eterne arie natalizie.

«È la prima volta che riusciamo a presentare un programma così vasto e così diffuso», premette il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi. «È il risultato del rapporto costante con il territorio che coltiviamo da oltre 120 anni e della rete che, quale Credito Cooperativo, abbiamo costruito con le eccellenze musicali della provincia di Milano e Varese sostenendo quanti diffondono la musica quale strumento educativo e di crescita culturale. Il nostro miglior modo di augurare buon Natale alla nostra comunità di riferimento» (nella foto il Concerto di Natale 2018 della banda “Santa Cecilia”).

Protagoniste sono: l’associazione Ensemble Amadeus, all’interno del progetto MoSaiC cofinanziato dalla Commissione Europea per la diffusione della musica come veicolo di integrazione; la scuola di musica Niccolò Paganini; il corpo musicale “Santa Cecilia” di Busto Garolfo; la storica banda “Giuseppe Verdi” di Capolago e Spiritual Original Brothers.

Il programma si apre sabato 7 dicembre a Parabiago: in occasione della festività di Sant’Ambrogio, l’associazione La Fabbrica di Sant’Ambrogio organizza in collaborazione con il gruppo Spiritual Original Brothers – SOB e il Lions Club Parabiago Host il concerto “At Christmas”. Inizio alle 21 nella chiesa di Sant’Ambrogio della Vittoria in via Spagliardi.

Si prosegue a Castellanza domenica 8 dicembre con il Concerto dell’Immacolata con i solisti, il coro e l’orchestra sinfonica Amadeus diretti dal maestro Marco Raimondi che proporranno un repertorio di brani inediti ed originali, composti per Amadeus da Enrico Raimondi (inizio alle 21 nella chiesa di San Giulio). L’orchestra sinfonica Amadeus con il coro e i solisti è in scena anche giovedì 12 dicembre a Busto Arsizio per il Concerto di Natale nella basilica di San Giovanni (inizio alle 21).

Sabato 14 dicembre, alle 21, nella basilica San Magno di Legnano saranno invece gli allievi della scuola di musica Paganini a dare vita al Concerto di Natale. Domenica 15, la scena si sposta a Buguggiate per il Concerto di Natale della banda “Giuseppe Verdi” di Capolago diretta dal maestro Giuliano Guarino. Inizio alle 20.45 nel teatro dell’oratorio San Giovanni Bosco.

Il coro e l’orchestra dell’Accademia Amadeus sono invece i protagonisti del Concerto di Natale in programma mercoledì 18 dicembre alle 21 all’auditorium dell’Istituto Tosi di Busto Arsizio. Venerdì 20 dicembre è l’auditorium Don Besana di Busto Garolfo ad ospitare il Concerto di Natale del corpo musicale “Santa Cecilia” di Busto Garolfo diretto dal maestro Fulvio Clementi con inizio alle 21. La banda bustese replicherà domenica 22 sempre alle 21 (l’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria).

Sabato 21 dicembre, gli allievi della scuola di musica Paganini saranno invece protagonisti di uno “street music”: dalle 16.30 nel centro cittadino di Legnano prederanno vita diverse postazioni musicali per allietare gli ultimi giorni prima del Natale.

Domenica 22 dicembre nella chiesa di San Gaudenzio a Fagnano Olona tornano il coro Amadeus e l’orchestra dell’Accademia per il Concerto di Natale (inizio alle 21).

Il Concerto di Capodanno viene in vece proposto a Somma Lombardo mercoledì 1 gennaio. Alle 17, nel teatro San Luigi con i solisti, il coro e l’orchestra sinfonica Amadeus diretta dal maestro Marco Raimondi. Come vuole la tradizione, il Concerto dell’Epifania chiude le festività: lunedì 6 gennaio, alle 16.30, nella chiesa dei SS. Magi a Legnano con il coro sinfonico Amadeus.