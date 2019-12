Easyjet punta sull’Italia per il biennio 2019-2020

Venti milioni di passeggeri trasportati nel 2019, l’apertura del training center per la formazione dei piloti, l’avvio di nuovi voli verso la Giordania e Marsa Alam da Venezia e Milano e la rotta per Hurghada (Egitto) da Napoli e Venezia.

Nel 2019 Easyjet ha confermato l’Italia al centro del suo piano d’azione e di strategia per una continua crescita nel 2020. Infatti, da marzo saranno attivi sei nuovi collegamenti da e per l’Italia, alcuni dei quali già acquistabili: Malpensa – Tivat, Malpensa – Preveza, Olbia-Bordeaux, Cagliari – Tolosa (operativi da fine giugno ad agosto 2020), Catania – Edimburgo e Verona – Londra Luton, (operativi da marzo ad ottobre 2020).

Inoltre, alcune rotte del periodo invernale verranno estese anche all’estate 2020: Marsa Alam e Marrakech da Venezia, Marsa Alam e Fuerteventura da Milano Malpensa. In estate raddoppierá anche l’offerta per l’Albania con l’estensione a cinque frequenze settimanali per il collegamento tra Milano e Tirana. A Napoli verrà implementata l’offerta “domestica” con l’inserimento di un doppio collegamento giornaliero con Torino. Questo ampliamento dell’offerta segue il lancio di 10 nuove rotte per collegare l’Italia al Nord Africa e al Medio Oriente dalle basi di Milano Malpensa, Venezia e Napoli, cui si è aggiunta – per la prima volta nella storia di easyJet – anche l’Albania.