Gelo e neve in arrivo, salatura preventiva delle strade

Il Comune di Varese informa che questa notte, a partire dalle ore 4 di giovedì 12 dicembre, si svolgeranno le operazioni di salatura preventiva sui principali percorsi della viabilità cittadina.

I mezzi spargi sale, nei vari passaggi, percorreranno quasi 200 chilometri di strade.

L’intervento verrà effettuato per evitare la formazioni di ghiaccio e rientra nell’operatività del “piano neve” di Palazzo Estense.

METEO – Nella notte di giovedì sono previste molte nuvole e qualche debole precipitazione con limite neve attorno a 300-400m, a tratti fiocchi possibili anche a quote inferiori. In giornata ampie schiarite soleggiate, verso sera nuovi annuvolamenti.

Al mattino di venerdì molte nuvole e deboli precipitazioni, nevose fino a 200-300m, a tratti possibili fiocchi o neve mista a pioggia fino in pianura. Dal pomeriggio attenuazione delle precipitazioni e rialzo della quota neve, via via qualche schiarita irregolare. In serata ventilato da nord ovest sui rilievi, dice il Centro Geofisico Prealpino.