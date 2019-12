Una giornata di ringraziamenti al Museo Bodini

Giornata di festa domenica 15 dicembre al Museo Civico Floriano Bodini di Gemonio che organizza un incontro aperto a tutti per ringraziare chi nell’ultimo anno ha donato tempo, passione e competenze ed è stato vicino al Museo.

Alle ore 16.30 viene proposta ai partecipanti una visita guidata alla mostra in corso “Francesco Messina al Museo Bodini 20 anni dopo”, composta dall’esposizione delle sculture in bronzo del Maestro e da una sezione fotografica che ripercorre l’attività del Museo dal 1999 a oggi.

Il ringraziamento è rivolto ai fondamentali volontari del Museo, che da anni ne garantiscono l’apertura al pubblico, ne diffondono la conoscenza e lo impreziosiscono con la loro presenza costante. Un incontro che diviene occasione per accogliere coloro che fossero interessati a diventare volontari del museo, per conoscerlo e viverlo attivamente.

Un particolare ringraziamento è rivolto inoltre a coloro che nell’ultimo anno hanno scelto di arricchire la collezione permanente del Museo con opere grafiche e scultoree. A seguito del progetto espositivo “Empatie/Contaminazione. Dialoghi tra materia e segno” ringraziamo gli artisti per la donazione delle loro opere: Vincenzo Burlizzi, Renato Galbusera, Francesca Magro, Sara Montani, Paolo Petrò, Angela Reggiori, Agim Sako, Salvatore Zappalà. Alla sezione di grafica si aggiungono inoltre due incisioni di Marco Costantini dedicate a Gemonio, mentre per la sezione fotografica due scatti di Isabella Rigamonti.

Grazie a Dino Mariani, amico e collaboratore di Bodini per molti anni, già Direttore della Fonderia Artistica Battaglia di Milano, entrano nella collezione del Museo due medaglioni in bronzo realizzati da Floriano Bodini agli inizi degli anni Novanta. A Mariani un ringraziamento particolare per la sua costante vicinanza al Museo e il suo prezioso supporto.

A Giuseppe Rossicone, artista ceramista, un ringraziamento per la donazione, a seguito della mosra “Sguardi sulla ceramica. Tempi e materia”, di uno dei piatti in ceramica con colombe realizzato da Bodini, proprio nella sua storica bottega milanese.

Rimarcando la natura stessa del Museo come luogo di dialogo e crescita, come per volontà del Mestro a cui è intitolato, il Museo inserisce nella collezione opere di artisti di varie generazioni ed espressione creativa.

Il pomeriggio si conclude con un brindisi e lo scambio degli auguri di Natale.

Giornata dei ringraziamenti

Domenica 15 dicembre, dalle 16.30

Ingresso libero

info@museobodini.it

www.museobodini.it