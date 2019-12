Gli Alpini di Varese costruiscono un centro di addestramento per cani da soccorso

La Sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Alpini ha stretto un accordo con l’Amministrazione Comunale di Cogliate e l’Ente parco delle Groane di Solaro per la creazione di un centro di addestramento cani da ricerca in un’area boschiva di circa 11.500 metri quadrati.

Il Consiglio Comunale di Cogliate ha ratificato l’accordo al quale hanno lavorato il aindaco di Cogliate Andrea Basilico e il Presidente della Sezione A.N.A. di Varese Franco Montalto e che sarà siglato con il Centro di Formazione Cinotecnica Lupo Maestro, che gestisce l’addestramento del Nucleo Cinofilo da Soccorso A.N.A.

Su quest’area gli Alpini della Sezione di Varese opereranno un’attività di bonifica – la zona è triste teatro di fenomeni legati al dramma della tossicodipendenza – e di recinzione degli spazi, con il posizionamento di prefabbricati e attrezzature necessarie all’addestramento delle Unità Cinofile della Protezione Civile A.N.A., del Corpo dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

Infine, l’area sarà dotata di un cosiddetto campo macerie di 2500 metri quadri, all’interno del quale effettuare l’addestramento specifico dei cani per la ricerca persona in situazione di crolli dovuti a catastrofi naturali o gravi eventi. Questo campo macerie sarà la più vasta ed attrezzata area di questo tipo di tutta la Regione Lombardia.

«Il Nucleo Cinofilo da Soccorso A.N.A. che opera nell’ambito della Protezione Civile A.N.A., attraverso i suoi volontari ed i meravigliosi amici a quattro zampe offre unità cinofile con cani per ricerca dispersi in superficie, per ricerca dispersi in macerie e catastrofi,salvamento in acqua e Pet Therapy», dicono dall’Ana Varese.

«La creazione del nuovo centro di addestramento e del campo macerie a Cogliate, permetterà ai nostri volontari ed ai nostri preziosi amici a quattro zampe di migliorare la loro preparazione, di condividere le loro conoscenze con altri reparti cinofili e di arricchire ulteriormente la loro operatività», continuano i volontari con la penna nera.

Nell’imminenza del trentennale dalla creazione e nel ricordo dell’onorevole Giuseppe Zamberletti, la Sezione A.N.A. di Varese sostiene l’attività della Protezione Civile A.N.A. con sempre maggior vigore, non solo per rispondere alle esigenze del nostro territorio, come è accaduto anche in tempi recenti, ma anche per offrire aiuto e solidarietà in quelle zone sfortunate dove le catastrofi naturali o l’incuria dell’uomo portano dolore e distruzione.