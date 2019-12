La notte di San Silvestro? Cena e il Gran Galà “Note di Capodanno”

A partire dalle ore 21:30, quella al Centro dell’Olmo sarà una grande serata da trascorrere in compagnia, all’insegna di brindisi, festeggiamenti e, sopratutto, della melodia europea: grande ospite d’eccezione sarà il Trio Reverie che allieterà tutti i partecipanti alla festa con il proprio repertorio di grande musica.

Accompagnata da Chiara Brusa (flauto), Jacopo Marchesini (clarinetto) e Sara Galbiati (pianoforte), la soprano Carolina Lidia Facchi spazierà dunque da “spumeggianti ritornelli verdiani” alle più romantiche suggestioni mitteleuropee. In attesa dal fatidico conto alla rovescia, ai momenti musicali e conviviali non mancheranno poi intermezzi comici “a sorpresa” in modo da iniziare un 2020 davvero “degno di nota”.

Il ricchissimo menù sarà a cura della gastronomia alimentare Del Torchio e prevede, oltre a un iniziale aperitivo, ben tre portate per i palati di ogni generi e tipo: dai cuori di carciofo gratinato al carpaccio di polipo all’arancia, passando per il tradizionale e intramontabile cotechino artigianale con lenticchie. Per i piccini è previsto invece un apposito menu a base di lasagne al ragù, spiedini di carne, patate al vapore e tiramisù.

Lo speciale appuntamento è considerato fuori abbonamento rispetto alla normale prevendita dei biglietti della Stagione dell’Olmo, per questo motivo è obbligatoria la prenotazione sul sito del teatro.