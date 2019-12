I Mastini espugnano Cavalese

Partita incredibile e bellissima di fronte a mille spettatori, tra cui una trentina di tifosi varesini. I Mastini vincono per 8 a 4 grazie alla determinazione e alla capacità di porre rimedio a qualche errore di troppo in fase difensiva. Un punteggio maturato negli ultimi 10 minuti di gara, ai danni di un Valdifiemme grintoso e mai domo, capace di ribaltare il doppio svantaggio iniziale.

I gialloneri passano in vantaggio dopo una fase di studio. Prima M. Borghi si mangia letteralmente la marcatura, ma solo venti secondi dopo, riprendendo con prontezza una corta respinta di Rabanser su una conclusione di Schina dalla distanza, si rifà alla grande. Il Valdifiemme preme e prova a trovare il pareggio, ma Tura è ben piazzato su Henderson, mentre i Mastini sono fortunati in occasione del raddoppio, quando il tiro di Tedesco è deviato da un gambale avversario che manda il disco in rete.

Il powerplay del Varese non è brillante. Il disco gira preciso ma troppo lentamente. Così il Valdifiemme ne approfitta. Pasticcio difensivo dei gialloneri e disco regalato a Nicolao che subito scarica per Vanzetta, il quale tutto solo a 3 metri da Tura lo fulmina. Passano 40 secondi circa e la formazione di casa pareggia con Henderson: altro malinteso in difesa per il Varese e il disco giunge all’attaccante statunitense che di forza indirizza una grande conclusione sulla quale Tura non può nulla. Lo stesso portiere giallonero è miracoloso in tre occasioni nello spazio di pochi secondi e un altro powerplay dei Mastini non è sfruttato sul finire del tempo. Poco prima Rabanser si supera su Vanetti prima e su Tedesco poi.

Il rientro in campo dei Mastini è traumatico e sugli sviluppi di un ingaggio nel terzo di difesa il Valdifiemme passa in vantaggio. I ragazzi di Da Rin non ci stanno e si riversano in attacco ma il disco non trova la via del pareggio fino al minuto 33, quando Perna si rifà di un uno contro uno sprecato in precedenza: questa volta il puck si infila sotto i gambali di Rabanser.

La risposta del Valdifiemme non si fa attendere, ma quattro minuti continui di superiorità (di cui 1’45” di 5 contro 3) mettono in evidenza un Tura mostruoso che chiude ogni angolo. La ripartenza giallonera vede la rete del vantaggio con Ross Tedesco che conclude una tambureggiante azione dei Mastini a un paio di minuti dalla seconda sirena. Quando tutto pare in archivio, Odorizzi infila un gran tiro di polso a fil di traversa. Il Varese e Perna non ci stanno e la marcatura di quest’ultimo è da manuale dell’hockey, con una deviazione volante di prima intenzione che spedisce il disco sotto l’incrocio opposto. Siamo 5 a 4 dopo un secondo tempo epico e spettacolare.

Il terzo drittel inizia con il Valdifiemme più agguerrito alla ricerca del pareggio, ma Tura chiude ogni angolo. La partita rimane in bilico fino al minuto 50, quando è Franchini ad approfittare di un brutto errore di Nicolao davanti alla gabbia di casa e battere Rabanser sotto la traversa. La rete, in powerplay, taglia le gambe ai padroni di casa. Ancora Tura è superlativo a respingere su Chelodi e Locatin e al 53’17” Ilic scarica in porta dalla distanza un siluro che si infila in rete. Varese allunga con una bella azione di Schina che chiude i conti.

Il primo turno del nuovo anno, giovedì 2 gennaio, vedrà il Varese a riposo prima della trasferta di Caldaro di sabato prossimo. Intanto, il giorno 30 dicembre alle ore 20.30 sarà l’occasione per un allenamento particolare dei Mastini che in amichevole a Varese ospiteranno una formazione composta da una selezione universitaria canadese.

Valdifiemme – Mastini Varese 4 – 8 (2:2 2:3 0:3)

8’07” (MV) M. Borghi (Schina), 14’43″(MV) Tedesco (Perna), 16’14” (VF) Vanzetta (Nicolao), 16’55” (VF) Henderson (Odorizzi, Chelodi), 20’33” (VF) Vanzetta (Locatin, Vicenzi), 33’08” (MV) Perna (M.Borghi), 38’48”, (MV) Tedesco (Perna, M. Borghi), 39′ 28″ (VF) Odorizzi (Henderson, Chelodi), 39’44″(MV) Perna (M. Borghi, Franchini) 50’39”, (MV) Franchini PP1, 53’17” (MV) Ilic (Tedesco, Vanetti), 55’47” (MV) Schina (Perna, Re)

VALDIFIEMME: 25 Rabanser, (58 Longhini), 5 Costa, 6 Misconel, 8 Delladio, 13 Machan, 26 Stablum, 31 Mattivi, 51 Defrancesco, 9 Locatin, 12 Kelder, 20 Varesco, 21 Kostner, 22 Dallabona, 24 Vanzetta, 28 Odorizzi, 64 Nicolao, 71, Nicolodi, 77 Henderson, 80 Chelodi, 96 Lauton, 97 Vicenzi. Coach: Alessandro

Fontana

MASTINI VARESE: 65 Tura (33 Menguzzato), 3 Schina, 5 Re, 22 E. Mazzacane, 34 F. Borghi, 90 Ilic, 64 Lo Russo, 4 Perna, 6 Ross Tedesco, 12 Franchini, 16 Vanetti, 17 Andreoni, 21 M. Mazzacane, 23 M. Borghi, 32

P. Borghi, 74 Asinelli, 88 Privitera, 91 Raimondi. Coach: Massimo Da Rin