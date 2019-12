Mercatino di Natale in piazza

Domenica 8 dicembre ad Azzate si terrà la settima edizione del Mercatino di Natale organizzato dalla Pro Loco Azzate. L’evento si svolgerà tra la chiesa di San Rocco e la piazza della Pesa, sotto il grande albero di via Piave e vedrà la presenza di numerosi hobbisti e tante associazioni.

Quest’anno, in collaborazione con l’associazione dei commercianti di Azzate, ci saranno banchi ricchi di goloserie e specialità gastronomiche.

Il mercatino sarà allestito dalle 10.00 alle 18.00 e il programma sarà davvero molto ricco.

Le bancarelle degli hobbisti proporranno oggetti di artigianato africano o moldavo, lavori in cera d’api, addobbi natalizi in legno… e tanto altro da scoprire.

Già dal mattino i bambini potranno preparare le letterine per Babbo Natale e partecipare a laboratori e Christmas Dance organizzati dall’Associazione Baby &

Smile. Dalle 14.30 il comitato “Amici di San Rocco” organizza ‘Natale a San Rocco’ con inaugurazione del grande presepe all’interno della chiesa.

Nel frattempo verranno preparati la cioccolata calda e il vin Brûlé offerti dal gruppo Missionario Parrocchiale e dalla Protezione Civile Azzate. Per la curiosità dei bimbi ci sarà una postazione speciale dell’ Sos Valbossa.

Alle 15.30 presso il ‘Bazar delle fate’ (vicino parcheggio via Genova), tutti i bambini sono invitati a partecipare al festoso corteo con il Corpo Filarmonico “Santa Cecilia” che eseguirà musica a tema natalizio, snodandosi nella via Piave fino alla piazza della Pesa.

Alle 16.30 i bambini potranno ultimare le letterine perché passerà Babbo Natale a ritirarle. Alle 17.30 esibizione dei bambini allievi dell’Associazione Viva Musica.

Durante il percorso alcuni commercianti prepareranno ghiotte “soste” a sorpresa. Nel pomeriggio la banda eseguirà musiche tradizionali.

L’evento è co-organizzato dalla Pro Loco Azzate e dal Comune di Azzate, con la collaborazione dell’Associazione commercianti di Azzate, il Gruppo Missionario Parrocchiale, dalla Protezione Civile, dal Sos Valbossa e dall’Associazione Viva Musica.

www.proazzate.org – fb.me/ProAzzate

8 dicembre 2019 – dalle 10:00 alle 18:00

Area San Rocco – Piazza Pesa (via Piave)

Ingresso libero