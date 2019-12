Il Ministero chiede a Bussetti di restituire 24.000 euro

Oltre alla Corte dei Conti,anche gli uffici del Ministero hanno voluto vederci chiaro nelle spese di Marco Bussetti nei mesi trascorsi alla guida del Miur. Nell’ottobre scorso il quotidiano La Repubblica aveva rivelato l’apertura di un’indagine circa alcune spese sospette dell’ex ministro dell’Istruzione.

Oggi, il quotidiano, in un articolo firmato da Corrado Zunino, rivela che

« il Dirigente del VI Ufficio del Ministero, il responsabile del Monitoraggio dei flussi finanziari” ha chiesto all’ex Ministro Bussetti “chiarimenti sulla documentazione giustificativa per missioni effettuate dal mese di giugno 2018 a settembre 2019”».

Nell’indagine ministeriale sono finiti alcuni spostamenti, in tutto 44, che il Ministro si sarebbe fatto rimborsare senza averne titolo. Una cifra che si aggira attorno ai 13.000 euro a cui si sommano tre mesi di diaria del valore di 10.500 euro che Bussetti avrebbe percepito in maniera indebita non avendo trascorso a Roma almeno 15 giorni durante il trimestre vagliato.

Un’ultima voce riguarda la mancanza di giustificativi relativi a 4 viaggi tra Milano e Roma.

In tutto, la Corte dei Conti sta verificando un’ottantina di missioni dell’ex ministro indicate come spese istituzionali ma che, secondo l’accusa, sarebbero state fatte per scopi privati.

Contattato dal giornale, l’ex Ministro Bussetti si è riservato di rilasciare un commento una volta pubblicato l’articolo.