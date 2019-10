L’inchiesta di Repubblica sulle spese del Ministro Bussetti irrita il mondo della scuola

Spese sospette, agende poco curate, viaggi illegittimi. Un’inchiesta del quotidiano Repubblica apre un caso sui mesi in cui Marco Bussetti ha diretto il Ministero dell’Istruzione. Da Ministro, secondo la ricostruzione fornita dal giornale, avrebbe effettuato un’ottantina di missioni ( del 133 effettuate) per scopi diversi da quelli istituzionali.

Bussetti ha spiegato che chiarirà tutto nelle sedi opportune mentre l’attuale ministro Lorenzo Fioramonti ha dichiarato che aprirà un’indagine interna anche per presentarsi in aula e rispondere alle interrogazioni parlamentari presentate dall’attuale maggioranza. Probabilmente, interverrà anche la Corte dei Conti per far luce su quanto denunciato da Repubblica: in tutto oltre 25.000 euro incassati senza un giustificato motivo e in aggiunta alla diaria di 3500 euro mensili che spettavano al Ministro per i suoi viaggi personali come il rientro a casa, a Gallarate ( “se un viaggio pubblico viene pagato con i soldi della missione, la diaria personale non viene intaccata e può essere incassata per intero” fa notare Repubblica).

In particolare, il quotidiano denuncia un viaggio in Sardegna il 21 giugno, concomitante a un Consiglio dei Ministri e una gita a Milano per festeggiare il compleanno di Matteo Salvini.

La questione, che avrà strascichi politici e possibili verifiche da parte della Corte dei Conti) ha scosso soprattutto il mondo della scuola che da tempo chiede fondi sia per pagare gli aumenti attesi dai lavoratori del comparto sia per assumere più personale.

Molto critico è il giornale di settore “Tecnica della Scuola”